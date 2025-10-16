Приставы заблокировали 56 машин должников в Екатеринбурге

В Екатеринбурге судебные приставы в ходе рейдов, проходивших с 15 сентября, установили 56 блокираторов на колеса автомобилей должников, сообщили в ГУ федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Свердловской области.

Были составлены 33 акта ареста машин в рамках 415 исполнительных производств по долгам, общая сумма которых составляла 51 млн руб.

Напомним, в сентябре свердловские судебные приставы начали использовать блокирующие устройства на машинах должников, чтобы предотвратить сокрытие имущества. По данным регионального ГУФССП, блокировка автомобиля «моментально действует на должника».

Ирина Пичурина