Глава СКР хочет знать, почему в Волгограде не устраняют коммунальную аварию

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит главе СК РФ Александру Бастрыкину о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав граждан в Волгограде. Об этом сообщает информационный центр СКР.

В сети ранее появилась информация, что жильцы одного из многоквартирных домов в Волгограде собираются направить господину Бастрыкину коллективное обращение. Среди них есть семьи участников специальной военной операции.

В публикации сказано, что граждане недовольны бездействием специализированных служб, которые на протяжении месяца не устраняют коммунальную аварию на придомовой территории. По данному факту следственные органы регионального подразделения СКР проводят процессуальную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Павел Фролов