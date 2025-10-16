В Ростовской области спрос на роботизацию вырос на 58,8%

С начала 2025 года спрос на роботизацию в Ростовской области вырос на 58,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы площадки «Тендер. Про».

Схожая ситуация происходит и в соседних регионах: Краснодарском (+57,9%), Ставропольском краях (+68%), Дагестане (+61,5%) и Северной Осетии — Алании (+64,2%).

По оценкам специалистов, в 2025 году компании из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов инвестировали в проекты по роботизации от 3 до 10 млн руб. Цена промышленного робота варьируется в зависимости от его функциональности и страны-изготовителя, при этом импортные модели зачастую обходятся дороже из-за расходов на логистику и налоги.

Лидеры по внедрению робототехники на юге страны — предприятия производства, пищевой промышленности, а также складские и логистические комплексы. При этом, доля южных регионов в общероссийском обороте промышленных роботов составляет 6,7% для Южного федерального округа, 3,6% — для Северо-Кавказского, 36,9% — для Центрального, 9,7% — для Северо-Западного и 9,3% — для Уральского федерального округов.

