В Туапсинском районе объявлена беспилотная опасность

На территории Туапсинского округа объявлена беспилотная опасность, работает ПВО. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Жителей района просят не выходить на улицу и оставаться в закрытом помещении без окон. Гражданам рекомендуют сохранять спокойствие.

«Все службы приведены в состояние максимальной готовности»,— говорится в сообщении.

«Ъ-Кубань» писал, что в течение прошедшей ночи над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря уничтожили семь БПЛА.

Алина Зорина

