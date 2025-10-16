Над Крымом и акваторией Черного моря сбили семь БПЛА
В течение прошедшей ночи над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря уничтожили семь БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Над Республикой Крым ликвидировали шесть беспилотников, над Черным морем — один и еще один — над Азовским морем. Всего за ночь над регионами РФ дежурными средствами ПВО был перехвачен 51 украинский БПЛА самолетного типа.
«Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 16 октября в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность.