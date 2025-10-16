Самая дешевая квартира в России сдается в свердловском Атиге за 5 тыс. рублей

В поселке Атиг в Свердловской области предлагается снять самую дешевую квартиру в России — арендная плата за месяц проживания в ней составит 5 тыс. руб., сообщили ТАСС в «Циан. Аренде».

По данным экспертов, в региональных центрах существуют дешевые квартиры с устаревшим «бабушкиным» ремонтом и минимальным набором мебели и техники, но пригодными для проживания. Квартира в Атиге площадью 63 кв. м расположена на первом этаже и является трехкомнатной, из мебели там есть шкаф и стол, однако коммунальные платежи в стоимость аренды не входят. Рядом с домом есть детский сад, школа, поликлиника и остановка. «Объявления с более низкими расценками исчезающе редки даже в небольших городах и поселках. Пять тысяч — это и "круглая цифра", и сумма, близкая к стандартным коммунальным платежам за такое простое жилье»,— отметил руководитель «Циан. Аренды» Алексей Попов.

Кроме того, низкая аренда жилья предлагается в двухкомнатных квартирах города Бакал в Челябинской области (7 тыс. руб.) и Архангельска (8 тыс. руб.)

Напомним, медианная стоимость аренды квартир любой комнатности по итогам сентября в Екатеринбурге составила 40 тыс. руб. За месяц этот показатель увеличился на 8,5%, а за квартал — на 16,4%.

Ирина Пичурина