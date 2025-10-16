«Дом.РФ» продал четыре земельных участка в Краснодарском крае в 2025 году

В 2025 году «Дом.РФ» реализовал на торгах четыре земельных участка на территории Краснодарского края. Всего по Росии продано 406,2 га земли, объединенные в 165 лотов, в 47 субъектах Российской Федерации, сообщает пресс-служба финансового института.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Наибольшее число участков реализовано в Нижегородской области — 26, в Санкт-Петербурге — 16, в Московской области и Москве — 14 и 13 соответственно, а также в Волгоградской области — 10.

Как уточнили в «Дом.РФ», земельные участки под жилую застройку общей площадью 334 га были проданы в 13 регионах, включая Краснодарский край. Общий объем будущего строительства на этих территориях оценивается в 939 тыс. кв. м жилья.

Почти 390 тыс. кв. м из этого объема планируется возвести в Кемеровской, Тамбовской и Челябинской областях в рамках проектов комплексного развития территорий.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на 1 октября объем жилищного строительства в России достиг 120,1 млн кв. м, что стало рекордным показателем. Среди регионов, где сосредоточено более половины строящегося жилья, произошли изменения: Краснодарский край вышел на второе место, сместив Московскую область, а Башкортостан вновь вошел в десятку лидеров.

Анна Гречко