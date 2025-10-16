На Кубани ожидается переменная облачность и заморозки до -3 градусов

В ближайшие двое суток, 17 и 18 октября, в Краснодарском крае сохранится переменная облачность и преимущественно без осадков. По данным Краснодарского ЦГМС, ночью и утром местами ожидается туман, ветер восточной четверти — 4–9 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Температура воздуха ночью составит +2…+7°, при прояснениях местами возможны заморозки до –3°. Днем 17 октября прогнозируется 11…16°, 18 октября — 13…18°, на юге края местами до +21°. В горных районах ночью температура опустится до –2°, днем — до +8°.

На Черноморском побережье также без осадков, облачность переменная. Ветер северный и северо-восточный 6–11 м/с. Ночью столбики термометров покажут +5…+10°, а днем — 13…20°.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Россия вступает в период предзимья — переходного этапа от осенней к зимней циркуляции атмосферы, который обычно длится с середины октября до второй декады декабря. По мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, теплая погода на юге страны, включая Кубань, в этом году уже не вернется.

Анна Гречко