Главные новости за 15 октября. Новороссийск

На Черноморском побережье, включая Геленджик, официально завершился купальный сезон. Температура воды в море опустилась до 18 градусов.

Бензин в Новороссийске продолжает расти в цене. По результатам мониторинга управления экономического развития города, к 13 октября стоимость топлива увеличилась на 0,43–1,28% за неделю.

Порт Новороссийска подтвердил статус крупнейшего в стране: в 2024 году он занял первое место по объему грузооборота — 164,8 млн т, при этом доля перевалки зерна составила 31% от общероссийских показателей.

Вклад Новороссийска в консолидированный бюджет Краснодарского края составил 62 млрд руб., что превышает показатель 2018 года вдвое. Объемы производства на территории муниципалитета увеличились на 18% по сравнению с 2024 годом

Новороссийск обновит автопарк к 2030 году. До конца 2030 года, планируется обновление муниципального автопарка — он должен пополниться 50 троллейбусами и 30 автобусами среднего и большого класса.