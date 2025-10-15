Суд в Геленджике проведет предварительные слушания по иску прокуратуры к Сергею Лесю

В четверг, 16 октября, Геленджикский городской суд проведет предварительные слушания по иску прокуратуры об изъятии активов главы Крымского района Сергея Леся, арестованного по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом говорится на сайте судебной инстанции.

Иск Крымского межрайонного прокурора принят к производству в конце сентября. В числе ответчиков, помимо Сергея Леся, указаны его родственники — Екатерина, Татьяна и Евгений Лесь, а также Евгений Прокопенко, ранее возглавлявший отдел закупок администрации района, и ряд других лиц. Истцами по делу выступают Минфин, Федеральная служба судебных приставов и Федеральное казначейство. Третьим лицом привлечено территориальное управление Росимущества.

По данным прокуратуры, речь идет о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы и в нарушение антикоррупционного законодательства. Подробности исковых требований в ведомстве не раскрывают.

Согласно материалам суда, в Геленджикский отдел судебных приставов направлено 19 исполнительных листов, предположительно связанных с арестом имущества. В аппарате суда воздержались от комментариев, как и сам Сергей Лесь.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», иск касается около 130 объектов недвижимости, включая 21 объект, принадлежащий Лесю и членам его семьи.

Сергей Лесь был арестован 12 октября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следствие полагает, что чиновник незаконно распоряжался муниципальными земельными участками, передавая их заинтересованным лицам по заниженной стоимости. После задержания региональное отделение партии «Единая Россия» приостановило его членство.

Вячеслав Рыжков