Суд в Геленджике проведет предварительные слушания по иску прокуратуры к Сергею Лесю
В четверг, 16 октября, Геленджикский городской суд проведет предварительные слушания по иску прокуратуры об изъятии активов главы Крымского района Сергея Леся, арестованного по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом говорится на сайте судебной инстанции.
Фото: Telegram-канал Сергея Лесь
Иск Крымского межрайонного прокурора принят к производству в конце сентября. В числе ответчиков, помимо Сергея Леся, указаны его родственники — Екатерина, Татьяна и Евгений Лесь, а также Евгений Прокопенко, ранее возглавлявший отдел закупок администрации района, и ряд других лиц. Истцами по делу выступают Минфин, Федеральная служба судебных приставов и Федеральное казначейство. Третьим лицом привлечено территориальное управление Росимущества.
По данным прокуратуры, речь идет о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы и в нарушение антикоррупционного законодательства. Подробности исковых требований в ведомстве не раскрывают.
Согласно материалам суда, в Геленджикский отдел судебных приставов направлено 19 исполнительных листов, предположительно связанных с арестом имущества. В аппарате суда воздержались от комментариев, как и сам Сергей Лесь.
Как ранее сообщал «Коммерсантъ», иск касается около 130 объектов недвижимости, включая 21 объект, принадлежащий Лесю и членам его семьи.
Сергей Лесь был арестован 12 октября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следствие полагает, что чиновник незаконно распоряжался муниципальными земельными участками, передавая их заинтересованным лицам по заниженной стоимости. После задержания региональное отделение партии «Единая Россия» приостановило его членство.