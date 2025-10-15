Леонид Юрченко ушел с должности гендиректора АО «НУК» в Новороссийске

Леонид Юрченко покинул пост генерального директора ОАО «Новороссийская управляющая компания». Теперь должность руководителя занимает Сергей Килка. Информация об этом размещена на официальном сайте ОАО «НУК» в разделе «Сведения о компании».

Фото: Telegram-канал Леонида Юрченко

«Я больше не являюсь генеральным директором АО "НУК", так как планирую в ближайшее время заняться другой работой. Между тем, хотел бы отметить, что я по-прежнему являюсь ключевым акционером и председателем Совета директоров компании, а это значит, что она всегда будет под моим присмотром. Так что для жителей Новороссийска, чьи дома обслуживает АО "НУК", с моим уходом и приходом Сергея Килка, которого на эту должность назначил я, фактически не поменяется»,— заявил Леонид Юрченко 104FM «Новая Россия».

АО «НУК» — крупная управляющая компания в Новороссийске, под обслуживанием которой находятся более 400 многоквартирных домов, согласно сведениям портала МинЖКХ. Леонид Юрченко являлся директором организации с 2016 года. Также он являлся депутатом Городской думы Новороссийска, но сложил свои полномочия по собственному желанию осенью прошлого года.

Сергей Килка, вступивший на должность генерального директора АО «НУК», ранее являлся главным инженером в компании.

София Моисеенко