Новороссийск обновит автопарк к 2030 году

На селекторном совещании под председательством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева обсудили развитие пассажирских перевозок в Новороссийске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Общее количество общественного транспорта в Новороссийске составляет 446 единиц. 63% парка не старше нормативного состояния»,— написал господин Кравченко.

До 2026 года власти намерены постепенно перейти от автобусов малого класса к среднему еще на 12 маршрутах, где дорожная инфраструктура позволяет использовать более вместительный транспорт. В городе уже заменили 51 автобус на машины среднего класса.

В долгосрочной перспективе, до конца 2030 года, планируется обновление муниципального автопарка — он должен пополниться 50 троллейбусами и 30 автобусами среднего и большого класса. Это позволит довести долю транспорта, находящегося в нормативном состоянии, до 85% и увеличить выпуск техники на маршруты.

Одним из приоритетных направлений названа кадровая подготовка. На базе МУП «МПТН» работает «Школа водителей», где проходят бесплатные курсы по обучению и переобучению специалистов для работы на городском транспорте.

Екатерина Голубева