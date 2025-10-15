Спрос на отдых в Анапе и Геленджике упал на 20% в высокий сезон

Продажи туров на курорты Краснодарского края в высокий сезон 2025 года снизились почти на 20%. Об этом сообщила представитель национального туроператора «Алеан» Галина Савчук на выставке-форуме активного отдыха и туризма «Туристэкспо. Крым» в Ялте, пишет ТАСС. По ее словам, часть туристов переориентировалась на отдых в Крыму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

«В этом году мы зафиксировали снижение продаж по Краснодарскому краю почти на 20%. Это общая статистика, включая Анапу, Сочи и Геленджик», — отметила госпожа Савчук.

По словам представителя туроператора, одной из особенностей сезона стала миграция туристического потока в пользу Крыма. Однако, несмотря на рост интереса к полуострову, регион пока уступает курортам Кубани по уровню развития гостиничной инфраструктуры. Галина Савчук также добавила, что в Крыму ограниченное количество отелей категории четырех и пяти звезд.

«Мы рассчитываем, что к 2030 году, когда появится больше объектов такого уровня, регион сможет конкурировать с ведущими курортами страны», — отметила представитель.

Краснодарский край остается одним из ключевых туристических регионов России. По итогам 2024 года его курорты приняли 20,1 млн отдыхающих — на 8% больше, чем годом ранее, что стало рекордным показателем для региона.

Екатерина Голубева