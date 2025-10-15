Продажи туров на кубанские курорты снизились на 20%

Продажи туров на курорты Краснодарского края по итогам высокого сезона 2025 года снизились почти на 20%, сообщила представитель национального туроператора «Алеан» Галина Савчук в ходе выставки-форума «Туристэкспо. Крым» в Ялте. По ее словам, часть отдыхающих в этом году предпочла Крым курортам Кубани, пишет ТАСС.

«Мы зафиксировали снижение продаж по Краснодарскому краю почти на 20%. Это общая статистика, включая Анапу, Сочи и Геленджик», — уточнила госпожа Савчук. Она отметила, что переориентация туристов связана, в частности, с интересом к новым направлениям, однако у Крыма пока ограниченные возможности по размещению.

«В Крыму немного отелей категории четыре и пять звезд. Мы рассчитываем, что к 2030 году, когда появится больше объектов такого уровня, регион сможет конкурировать с ведущими курортами страны», — сказала представитель туроператора.

Краснодарский край остается одним из ключевых туристических направлений России. В 2024 году регион принял 20,1 млн отдыхающих — на 8% больше, чем годом ранее, что стало рекордным показателем.

Вячеслав Рыжков