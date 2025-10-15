Двух мигрантов-водителей с героином и марихуаной задержали в Петербурге

Около трех часов дня 13 октября полицейские в ходе проверки оперативной информации задержали на улице Бабушкина 43-летнего водителя Chevrolet Aveo, уроженца одного из среднеазиатских государств, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе осмотра иномарки оперативники обнаружили в спинке водительского сиденья полимерный пакетик с 20 граммами героина, а при досмотре в кармане куртки мигранта нашли еще один пакетик с дозой.

На следующий день в одиннадцать утра на Большой Пушкарской улице сотрудники ГАИ при проверке документов остановили «Москвич» под управлением 25-летнего мигранта.

При досмотре полицейские изъяли 29 свертков с неизвестным веществом массой около 1 кг. Изъятое направили на экспертизу, внутри пакетиков оказался гексагидроканнабиол.

По обоим фактам правоохранители возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Оба подозреваемых сейчас находятся под стражей.

Андрей Маркелов