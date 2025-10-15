В Новороссийске выявили нарушения в работе общественного транспорта

В Новороссийске сотрудники управления транспорта и дорожного хозяйства провели 14 октября очередной мониторинг работы общественного транспорта. Проверка выявила нарушения графика движения на нескольких муниципальных маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

В утренние часы — с 05:55 до 07:30 — по расписанию на линии должны были работать семь транспортных средств на маршруте №8, двенадцать — на маршруте №8А и восемь — на маршруте №18. Однако на маршруте №8 зафиксировано недостаточное количество автобусов, что привело к сбоям в расписании. Причиной названа недоукомплектованность водительского состава. При этом заторов и чрезвычайных ситуаций в этот период не отмечалось. Перевозчику выдано предписание об устранении нарушений Закона Краснодарского края №3931-КЗ от 21 декабря 2018 года, регулирующего соблюдение графиков движения общественного транспорта.

Кроме того, из-за многочисленных жалоб жителей на отсутствие автобусов в вечернее время по маршрутам №8, №8А и №18 в администрации города прошло совещание с перевозчиками. Им указано на необходимость обеспечения выхода транспорта на линию в вечерние часы — с 19:00 до 22:00.

По словам заместителя главы города Александра Гаврикова, контроль за выполнением графика движения и соблюдением обязательств перевозчиками будет усилен.

Екатерина Голубева