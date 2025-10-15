В Русско-Высоцком сдали насосную станцию спустя более чем девять месяцев после срока

«Леноблводоканал» завершил строительство водопроводной насосной станции с резервуарами чистой воды в Русско-Высоцком, сообщили в пресс-службе строительного блока администрации ленинградской области. Изначально работы планировали завершить к концу 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба строительного блока администрации Ленобласти Фото: Пресс-служба строительного блока администрации Ленобласти

Госстройнадзор региона выдал разрешение на ввод системы в эксплуатацию. Полноценно она начнет функционировать через две недели, после пуско-наладочных работ, говорится в пресс-релизе.

Русско-Высоцкое — один из трех населенных пунктов Ленобласти, в котором с не смогли в срок выполнить контракты в рамках федерального проекта «Чистая вода». Собеседники «Ъ-СПб» из числа депутатов и чиновников Ленобласти отмечают, что водоснабжение — одна из главных проблем региона. При этом в силу ряда факторов ее практически невозможно решить собственными средствами, что требует финансирования из федерального бюджета.

Подробнее о переносе сроков реконструкции очистных систем и сдачи водопроводных сооружений и резервуаров чистой воды в Ленобласти — в материале «Ъ-СПб» «Ленобласть запаздывает с водоснабжением».

Артемий Чулков