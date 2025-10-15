Bloomberg: ЕС планирует перестроить систему закупок дронов из-за внешних угроз

Евросоюз планирует увеличить к концу 2027 года долю совместных закупок беспилотников более чем вдвое, до 40%. Цель инициативы — достичь боеготовности к 2030 году. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на документ Еврокомиссии.

Инициатива предполагает полную перестройку военного планирования и закупок ЕС. Еврокомиссия ставит перед сообществом задачу координировать оборонные расходы и оперативно создавать коалиции для совместной разработки новых оборонных программ. Авторы инициативы подчеркивают, что сейчас военные расходы в значительной степени не согласованы между странами. Это ограничивает возможности Евросоюза по быстрому перевооружению, считают в ЕК.

Один из этапов плана — создание к началу 2026 года коалиций для руководства проектами в области беспилотников и средств противодействия им. Запуск самих проектов запланирован на середину следующего года. В их числе — «Европейская инициатива по защите от дронов», которая будет основана на опыте Украины по противодействию БПЛА. Реализация проектов ожидается до конца 2028 года.

Для наращивания военной мощи ЕС одобрил выделение €150 млрд. Кроме того, предлагается создать совместно с Европейским инвестиционным банком фонд в размере €1 млрд для поддержки оборонных проектов.

«Авторитарные государства все активнее вмешиваются в наше общество и экономику»,— утверждается в документе.— Военизированная Россия представляет постоянную угрозу европейской безопасности в обозримом будущем». План будет представлен 16 октября. Главы стран ЕС обсудят его на саммите в Брюсселе на следующей неделе. В документ еще могут быть внесены изменения.