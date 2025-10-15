Новороссийск вложил в бюджет Кубани 62 млрд рублей

Вклад Новороссийска в консолидированный бюджет Краснодарского края составил 62 млрд руб., что превышает показатель 2018 года вдвое. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале, рассказывая о прошедшем совещании под руководством председателя Законодательного собрания Кубани Юрия Бурлачко.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мэр подчеркнул, что объемы производства на территории муниципалитета увеличились на 18% по сравнению с 2024 годом, а одним из важнейших показателей стало то, что Новороссийск вложил в консолидированный бюджет региона 62 млрд руб. Эта сумма оказалась в два раза больше, чем в 2018 году. Еще одно ключевое достижение — это полное погашение муниципального долга.

«Общая стоимость отгруженной продукции и выполненных работ предприятиями составила порядка 855 млрд руб. Положительная динамика также наблюдается во всех ключевых отраслях», — поделился глава города-героя.

Бюджет Новороссийска в 2024 году вырос до 17,4 млрд руб. Отдельное значение в экономическом развитии города имеет порт: в 2024 году НМТП перевалил 164,8 млн т грузов, благодаря чему он стал первым в стране по грузообороту.

Всего в период с 2018 по 2024 годы в капитал муниципалитета инвестировали 315 млрд руб. Утвержденная экономическая стратегия, по словам Андрея Кравченко, выполнена на 74%. Дальнейшее развитие будет касаться автомобильных дорог, системы здравоохранения, водоснабжения, ливнеотведения и канализации.

Мэр Новороссийска напомнил, что в текущем году на ПМЭФ заключили 11 соглашений общей суммой 115 млрд руб. На стадии госэкспертизы находятся 33 объекта, которые впоследствии планируется интегрировать в краевые программы развития. Дополнительно проектируются еще 34 объекта.

София Моисеенко