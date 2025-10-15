На Кубани назвали топ-5 самых высокооплачиваемых удаленных вакансий в октябре

С января по начало октября 2025 года на «удаленку» в Краснодарском крае пришлось 33,5 тыс. вакансий из 75,4 тыс. по Южному федеральному округу (44%). Наибольшие зарплаты предлагают HR-бизнес-партнеру — от 280 тыс. руб., golang- и SQL-разработчикам — по 250 тыс. руб., fullstack QA Engineer — от 200 тыс. руб., а менеджеру по логистике и ВЭД — 150 тыс. руб. до вычета налогов, сообщает служба исследований hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Для HR-бизнес-партнера важен опыт управления командой, внедрения цифровизации и автоматизации отдела персонала, для разработчиков — знание Golang, SQL и технологий серверной интеграции. QA Engineer требуется с опытом тестирования iOS, Android, Web и Backend, а менеджер по логистике — со знанием ВЭД и продаж логистических услуг.

В сентябре работодатели искали «удаленщиков» с навыками делового общения, активных продаж, программирования, переговоров и аналитики.

Анна Гречко