На Ставрополье за два года утроилось число легальных такси

За два года действия федерального закона о такси в Ставропольском крае официально зарегистрировались около шести тысяч новых перевозчиков. По данным краевого министерства дорожного хозяйства, в регионе работают 6,2 тысячи водителей, внесенных в государственный реестр. Ведомство ведет учет всех машин, служб и операторов, передавая данные в федеральную систему «Такси».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 2023 года на рынке появилось 28 легальных служб заказа поездок. Количество зарегистрированного транспорта выросло втрое по сравнению с периодом до вступления закона в силу. Заместитель министра дорожного хозяйства Денис Янаков пояснил, что рост легального сектора повышает безопасность пассажиров и улучшает качество сервиса. Региональные власти связывают это с обязательной регистрацией, проверкой документов и переходом агрегаторов в правовое поле.

Для контроля инспекторы миндора проводят регулярные рейды. В 2025 году они проверили десятки машин и компаний, составив 38 административных протоколов за отсутствие лицензий и нарушение условий перевозки. Ведомство утверждает, что доля нелегальных такси снижается, однако проблема полностью не решена — по оценке чиновников, в крае остается несколько сотен водителей, работающих без разрешения.

Федеральный закон о такси действует с сентября 2023 года и требует регистрации каждого автомобиля и водителя в общей базе. Ставрополье стало одним из регионов, где число официальных перевозчиков выросло быстрее всего на Юге России.

Станислав Маслаков