Отопительный сезон в Сочи стартует 15 ноября

Отопительный сезон в Сочи начнется 15 ноября, но при снижении среднесуточной температуры ниже 9 градусов в течение недели тепло подадут раньше. Об этом пишет «Ъ-Сочи».

В 2024 году отопление в городе включили 1 ноября по решению главы Сочи Андрея Прошунина. Это произошло после обращений жителей и с учетом прогноза синоптиков.

В Краснодаре отопительный сезон стартует 15 октября по заявочному принципу. Согласно постановлению главы города Евгения Наумова, в первую очередь тепло подается в социальные учреждения, а подключение многоквартирных домов осуществляется по заявкам управляющих компаний и ТСЖ.

Основной этап начнется после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд опустится ниже +8 градусов. К началу периода в краевом центре завершены работы по промывке и опрессовке систем, а также модернизация коммуникаций в жилом и социальном фонде.

Алина Зорина