90 ставропольских студентов будут получать губернаторскую стипендию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил в своем Telegram-канале о том, что в этом учебном году 90 молодых ставропольцев стали получателями губернаторских стипендий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Макеев, Коммерсантъ Фото: Иван Макеев, Коммерсантъ

Стипендии назначены студентам вузов и учреждений среднего профессионального образования, которые демонстрируют отличную успеваемость, значимые успехи в науке, творчестве, спорте и активную общественную деятельность. Губернатор пожелал стипендиатам новых идей, открытий и побед, отметив, что впереди у них множество высот, которые предстоит покорить.

Владимир Владимиров подчеркнул, что стипендия для молодых земляков не только знак признания их достижений, но и мотивация для дальнейшего развития. В крае функционируют 109 колледжей и вузов среднего профессионального образования, в которых обучается около 84 тысяч студентов. Регион создает для них современные условия, включая учебные мастерские и лаборатории, что способствует успешному трудоустройству — около 93% выпускников находят работу по профессии.

Станислав Маслаков