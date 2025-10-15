В Ингушетии нашли новые исторические объекты на комплексе «Вовнушки»

Специалисты «АСМ Групп» обнаружили на территории башенного комплекса «Вовнушки» 71 исторический памятник, обладающий признаками объекта культурного наследия. Среди находок — уникальные строения и стелы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, организация направит заявления в республиканский комитет по охране объектов культурного наследия для включения всех выявленных памятников в реестр. В настоящее время в нем числятся 16 построек.

«АСМ Групп» готова оказать юридическую помощь для защиты исторических строений на территории комплекса. По мнению компании, постройки должны быть внесены в Реестр объектов культурного наследия Ингушетии для их юридической и фактической защиты»,— говорится в сообщении.

«Вовнушки» — средневековый комплекс оборонительных башен в Джейрахском районе Ингушетии. Он считается одной из главных достопримечательностей республики и входит в список объектов культурного наследия федерального значения.

Валентина Любашенко