Новороссийский порт перевалил 164,8 млн т грузов

Порт Новороссийска подтвердил статус крупнейшего в стране: в 2024 году он занял первое место по объему грузооборота — 164,8 млн т, при этом доля перевалки зерна составила 31% от общероссийских показателей. На Комитете по финансово-бюджетной, налоговой, экономической политике, предпринимательству и финансовым рынкам под председательством Юрия Бурлачко обсудили ход реализации Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Экономика города демонстрирует уверенный рост. По сравнению с 2024 годом объемы производства увеличились на 18%. Общая стоимость отгруженной продукции и выполненных работ предприятиями составила порядка 855 млрд рублей»,— написал господин Кравченко.

Вклад города в консолидированный бюджет Кубани составил 62 млрд руб., что вдвое превышает показатель 2018 года. Собственный бюджет Новороссийска достиг 17,4 млрд руб., также удвоившись за семь лет. Муниципальный долг полностью погашен. С 2018 по 2024 годы в основной капитал города инвестировано 315 млрд руб. На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года были заключены 11 соглашений на общую сумму 115 млрд руб.

В 2024 году город привлек средства из федерального и краевого бюджетов для реализации 16 государственных программ, что позволило реализовать ряд ключевых инфраструктурных проектов. Сейчас на стадии государственной экспертизы находятся 33 объекта, еще 34 находятся в стадии проектирования, планируемые к включению в краевые программы развития.

Реализация Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года ведется через 13 флагманских муниципальных проектов. На сегодня стратегия выполнена на 74%, а ключевые показатели достигли 77% от намеченных к 2030 году. Основные направления развития города включают строительство и модернизацию дорог, развитие водоснабжения и канализации, системы ливнеотведения и здравоохранение.

Екатерина Голубева