Рейс Уфа — Шарм-эш-Шейх экстренно сел в Минводах из-за больного пассажира

Вынужденная посадка рейса из Уфы в Шарм-эш-Шейх произошла в Минеральных Водах 15 октября 2025 года из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, пишет ТАСС.

По информации авиационных служб, на борту рейса авиакомпании Nordwind NWS3353 пассажиру стало плохо, что потребовало экстренной посадки в ближайшем аэропорту. Медики скорой помощи оперативно забрали больного для оказания помощи.

Самолет после этого продолжил полет в пункт назначения с задержкой примерно полтора часа. Причины ухудшения здоровья пассажира уточняются, не сообщается, нарушал ли он правила перевозки или имел хронические заболевания.

Рейс из Уфы до Шарм-эш-Шейха в норме занимает около 4 часов, задержка составила около полутора часов после экстренной посадки и медицинского осмотра пассажира. Такая задержка входит в допустимые временные рамки для подобных инцидентов.

Станислав Маслаков