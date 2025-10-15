Власти Новороссийска ввели правила для пляжей

В Новороссийске утвердили правила использования водных объектов для рекреационных целей. Соответствующее постановление №4823 подписал исполняющий обязанности главы города Рафаэль Бегляров, приложение с перечнем правил опубликовано под подписью замглавы Екатерины Степаненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

Согласно документу, утвержденные правила регламентируют использование водных объектов Новороссийска для туризма, физкультуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан. В первую очередь, речь идет о пляжах общего пользования. В приложении к постановлению указывается, что для использования водного объекта в рекреационных целях необходимо соблюдение ряда требований: безопасный рельеф дна; благоприятный гидрологический режим (отсутствие водоворотов, резких течений и колебаний воды); наличие пешеходных или подъездных путей к зоне рекреации; наличие или возможность обустройства удобных и безопасных подходов к водному объекту; отсутствие возможности неблагоприятных и опасных природных процессов, а также удаленность от эксплуатируемых гидротехнических сооружений.

В рамках вводимых правил зоны рекреации должны располагаться на расстоянии не менее 500 м выше от мест выпуска сточных вод. Что касается причалов, нефтеналивных приспособлений и гидротехнических сооружений, расстояние с пляжами для отдыха граждан — не менее 250 м выше и 1 тыс. м ниже. В местах, отведенных для купания, запрещается купание животных и стирка белья. Этот же запрет распространяется на 500 м выше по течению от рекреационной зоны.

На каждом пляже Новороссийска в предстоящем сезоне арендаторы будут обязаны установить ограничительные буйки, а перед началом купального периода обследовать и очистить дно. Также правилами регламентированы запреты на продажу алкогольных напитков в границах рекреационной зоны, на размещение, спуск на воду и движение маломерных судов и плавательных средств, в том числе гребных, в зонах купания.

Постановлением утвердили дату начала и окончания купальных сезонов: в Новороссийске он ежегодно стартует 1 июня, а завершается 15 сентября. В этот период на пляжах должны дежурить спасатели и медицинские сотрудники. Один спасатель патрулирует до 50 м прибрежной полосы.

Следующим летом все пляжи общего пользования Новороссийска обязаны быть оснащены камерами видеонаблюдения, пунктами медицинской помощи и спасательными станциями с наблюдательными вышками. Вблизи с рекреационными зонами, согласно актуальным правилам, необходимо разместить контейнеры для мусора на специальных бетонированных площадках, с которых отходы будут вывозить ежедневно. В том числе, в документе указана необходимость обустройства открытых автостоянок для личного и общественного транспорта. Автостоянки вместимостью до 30 машин должны быть удалены от зоны рекреации не менее чем на 50 м, вместимостью до 100 машин — не менее чем на 50 м. Открытые парковки на 100 машин и более не могут располагаться к пляжу ближе, чем на 200 м.

София Моисеенко