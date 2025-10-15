Пятигорчанин с ППШ атаковал сотрудника ТКО изза квитанции о долге

В Пятигорске полиция возбудила уголовное дело против 50летнего местного жителя, грозившего оружием работнику регионального оператора по обращению с отходами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

44летний представитель компании прибыл к домовладельцу, чтобы вручить уведомление о задолженности за вывоз мусора. Мужчина отказался подписывать бумаги и потребовал, чтобы гость немедленно покинул территорию. Когда сотрудник организации оставил конверт у ворот, хозяин схватил охолощенный пистолетпулемёт Шпагина и погнался за ним по улице, выкрикивая угрозы. Потерпевший обратился в полицию. Прибывший наряд задержал стрелявшего, изъял оружие и доставил нарушителя в отдел. Проверка подтвердила, что ППШ не боевой.

Мужчина признался, что действовал под влиянием эмоций. По его словам, оружие давно хранится «как память о фронтовикедеде». Дознание возбудило уголовное дело по статье 119 УК РФ — «Угроза убийством». Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы.

Станислав Маслаков