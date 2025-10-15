В Махачкале задержали мужчину с гашишем и мефедроном для «закладок»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков провели обыск в квартире 32-летнего жителя Махачкалы и при личном досмотре задержали его с наркотиками, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В изъятых свертках, обмотанных изолентой, эксперты обнаружили 28,51 грамма гашиша и 18,61 грамма мефедрона. По данным МВД, мужчина собирался разместить наркотики по разным адресам города с целью дальнейшего сбыта через систему «закладок». Сам подозреваемый признался, что координацию его действий осуществлял анонимный куратор через один из мессенджеров.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление) и части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Оперативные сотрудники продолжают поиск возможных сообщников и устанавливают подробности преступной схемы.

Станислав Маслаков