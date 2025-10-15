На стадионе «Шахтер» в городе Шахты смонтировали сиденья и шумозащитные экраны

В городе Шахты проинспектировали ремонт стадиона «Шахтер». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На объекте работает бригада из 60 человек. Подрядчик продолжает обустройство беговых дорожек и легкоатлетических секторов. Уже завершен монтаж сидений трибун и шумозащитных экранов по периметру стадиона. Продолжается также строительство фасада западной и южной трибун, прокладка слаботочных и вентиляционных систем.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», что следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) после проверки исполнения муниципального контракта при ремонте стадиона «Шахтер». По версии правоохранителей, подрядчик — ООО ГК «Альянс» — завысил объем выполненных работ при ремонте стадиона детской спортивной школы. Ущерб бюджету оценили в свыше 900 тыс. руб. с

Стадион закрыли на реконструкцию в 2006 году. Компания взяла на себя обязательства выполнить работы к ноябрю 2022 года, но дважды переносила сроки. Последние названые сроки завершения строительства — весна 2026 года.

Константин Соловьев