ВС вернул на пересмотр дело о падении обломков фасада дома на авто в Таганроге

Верховный Суд РФ (ВС) вернул на пересмотр в Ростовский областной суд дело о повреждении автомобиля фрагментами утеплителя, отвалившегося от фасада многоквартирного дома в Таганроге. Высшая судебная инстанция указала, что на пострадавшую от происшествия автовладелицу распространяется закон о защите прав потребителей. Несмотря на то, что между ней и управляющей компанией нет прямого договора, она может пользоваться всеми «потребительскими» средствами защиты. Судебный акт опубликован в базе информационно-правовой системы «Гарант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По существу, этим решением ВС продемонстрировал расширительное понимание прав потребителей и уточнил порядок возмещения ущерба, причиненного некачественным содержанием общего имущества в многоквартирных домах.

В ноябре 2023 года на автомобиль Chevrolet Volt, принадлежащий жительнице Таганрога упали фрагменты утеплителя с фасада многоквартирного дома. Машина получила механические повреждения. Тогда автовладелица обратилась в суд с иском к двум управляющим компаниям – ООО "УК "ЖКО" и ООО "УК РЭП "Профессионал", осуществляющим управление домом – с требованием о возмещении ущерба, компенсации морального вреда, взыскании штрафа и судебных расходов.

В итоге суды пришли к выводу о том, что причиной повреждения машины явилось ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны одной из УК по содержанию общего имущества многоквартирного дома, но поддержали истицу лишь в части возмещения ущерба, отказав во взыскании штрафа и компенсации морального вреда. Они мотивировали это решение отсутствием договорных отношений между владелицей авто и управляющими компаниями. Исходя из этого они сделали вывод о неприменимости в данном случае закона о защите прав потребителей.

Хозяйка машины не согласилась с таким подходом и обратилась в Верховный Суд РФ, который отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в апелляцию. ВС указал, что закон о защите прав потребителей распространяется также и на случаи, когда вред причинен лицам, не состоящим в договорных отношениях с исполнителем услуги.

Михаил Волкодав