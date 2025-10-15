Ростовская компания отправила первые партии мяса пекинской утки в Африку

Ростовский производитель мяса птиц — ООО «Новые утиные фермы» (входит в ГК «Дамате»), отправил первые партии мяса пекинской утки в Центральноафриканскую республику (ЦАР) и Того. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В эти африканские страны компания поставляет утиные крылья, которые там особенно популярны.

Перед началом отгрузок продукция «Новых утиных ферм» прошла комплексную проверку на соответствие требованиям импортирующих стран. Аудит подтвердил, что убойный цех соответствует международным стандартам качества и безопасности.

В министерстве отметили, что предприятие начало экспортировать мяса утки в 2021 году. Сейчас продукция поставляется в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию, Анголу и Габон.

Кроме этого, компания первой в России начала экспорт мяса птицы в Китай, являющийся крупнейшим мировым потребителем мяса утки.

Наталья Белоштейн