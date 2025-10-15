За неделю бензин в Новороссийске подорожал на 1,28%

Бензин в Новороссийске продолжает расти в цене. По результатам мониторинга управления экономического развития города, к 13 октября стоимость топлива увеличилась на 0,43–1,28% за неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Управление экономического развития Новороссийска два раза в месяц публикует информацию об оптово-отпускных и розничных ценах на топливо на территории города. «Ъ-Новороссийск» сравнил актуальные показатели с теми, что были опубликованы на минувшей неделе, а также с прошлогодними.

По состоянию на 13 октября стоимость бензина АИ-92 в Новороссийске составляет 65,08 руб./л. За неделю он подорожал на 1,28%, 7 октября литр бензина АИ-92 стоил 64,26 руб.

АИ-95 в период с 7 по 13 октября на территории города поднялся в цене на 1,20% — с 70,26 руб./л до 71,1 руб./л.

Сжиженный углеводородный газ за указанный период увеличился в цене на 0,77%. По данным на 7 октября, на автомобильных заправках Новороссийска он отпускался за 32,28 руб. за литр, а 13 октября — за 32,53 руб. за литр.

Меньше всего изменилось в цене за неделю зимнее дизельное топливо: его стоимость стала выше на 0,43%. Литр дизельного топлива, по информации специалистов управления экономического развития, теперь стоит 69,88 руб./л вместо 69,58 руб./л.

Наиболее заметно подорожание топлива в сравнении с показателями октября 2024 года. В таблице, опубликованной на сайте администрации Новороссийска, указано, что по состоянию на 14 октября прошлого года литр бензина АИ-92 стоил 54,79 руб., АИ-95 — 61,09 руб. Стоимость дизельного топлива составляла 62,84 руб./л, а сжиженного углеводородного газа — 33,50 руб./л. Газовое топливо, в отличие от других видов горючего, за год подешевело на 0,97 руб.

София Моисеенко