Захарова заявила об отсутствии у Запада воли к миру на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поддержка передачи Украине ракет Tomahawk, высказанная главой евродипломатии Каей Каллас, свидетельствует о нежелании Запада достичь мира. На брифинге Мария Захарова процитировала слова госпожи Каллас: «Мы приветствуем все инструменты, которые делают Украину сильнее и Россию слабее».

«Это служит еще одним убедительным свидетельством отсутствия политической воли к миру на Западе», — сказала представитель министерства (цитата по «РИА Новости»).

Госпожа Захарова полагает, что, «сознательно затягивая конфликт, они преследуют свои узкокорыстные цели». Последние заключаются, по ее мнению, в том чтобы «нанести максимальный ущерб нашей стране». При этом противники России не думают «о неизбежных последствиях», добавила Мария Захарова.