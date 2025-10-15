На переездах СКЖД в Краснодарском крае число ДТП выросло на 55%

С января по октябрь 2025 года на железнодорожных переездах СКЖД зафиксировано 31 ДТП, что на 55% больше, чем за аналогичный период 2024 года (20 случаев), сообщает пресс-служба магистрали. Об этом сообщает пресс-служба филиала РЖД.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В результате происшествий 5 человек погибли, 15 получили травмы; наибольшее количество аварий произошло в Республике Дагестан (12 случаев) и Краснодарском крае (7 случаев).

Для профилактики нарушений правил дорожного движения железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели 286 рейдов, выявили 630 нарушений и привлекли к административной ответственности 74 водителей, включая штрафы и лишение прав.

Нурий Бзасежев