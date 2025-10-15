В Кабардино-Балкарии объем ввода жилья увеличился на 1,3%

В январе-сентябре 2025 года Кабардино-Балкария увеличила объем ввода жилья до 459,7 тыс. кв. м., что на 1,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Соответствующая информация опубликована на сайте территориального управления Северо-Кавказстата.

За первые девять месяцев года организации всех форм собственности и индивидуальные застройщики построили в республике более 4 тыс. квартир.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в первом полугодии 2025 года в Кабардино-Балкарии объем ввода жилья увеличился на 10,4% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и составил 314,2 тыс. кв. м.

Наталья Белоштейн