Краснодар вошел в тройку лидеров по потреблению интернет-трафика на ж/д вокзалах

С января по сентябрь 2025 года посетители вокзалов скачали почти 3,5 тыс. терабайт интернет-трафика, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В пятерку лидеров по объему потребления вошли московский «Восточный» (56 Тб), Ростов-на-Дону (53 Тб), Краснодар (52 Тб), Адлер (48 Тб) и Нижний Новгород (44 Тб), сообщает пресс-служба РЖД.

Всего сервисом воспользовались более 8,5 млн раз (+49%). По числу подключений лидирует Брянск (более 234 тыс. сессий), далее следуют Курск (188 тыс.), Орел (174 тыс.), Адлер (142 тыс.) и Нижний Новгород (133 тыс.).

Пользователи чаще всего проверяют расписание, строят маршруты, общаются в соцсетях, смотрят видео, слушают музыку и вызывают такси.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае на фоне регулярных ограничений работы интернета растет частота использования СМС и VoWiFi (технологии, позволяющей совершать и принимать голосовые вызовы через интернет-сеть Wi-Fi вместо стандартной мобильной сети).

Нурий Бзасежев