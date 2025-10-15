В Ростовской области зарплаты в индустрии красоты выросли на 31%

В Ростовской области средние зарплатные предложения специалистам индустрии красоты выросли на 31% в третьем квартале 2025 года и достигли чуть более 87 руб./мес. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По данным экспертов, лидерами по приросту медиальных зарплат стали парикмахеры — работодатели увеличили предложения кандидатам на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя зарплата специалистов достигла 89 тыс. руб./мес.

На втором месте по динамике роста доходов находятся массажисты. Зарплатные предложения для них увеличились на 23% и составили 68 тыс. руб./мес.

Третье место заняли мастера ногтевого сервиса. Работодатели предлагают кандидатам в среднем около 92 тыс. руб./мес., что на 20% больше, чем год назад.

Константин Соловьев