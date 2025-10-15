Более 4000 незаконно занятых кв. м освободили в Петербурге за сентябрь

Сотрудники комитета по контролю за имущество совместно с ЦПЭИГИ за сентябрь освободили 40 помещений, которые были заняты незаконно. Их общая площадь превысила 4000 кв. м, сообщили в пресс-службе структуры Смольного.

Большую часть объектов оставили добровольно, по требованию комитета. В семи случаях потребовалось принудительное освобождение. После окончания договора аренды были заняты девять помещений.

Специалистам чаще всего пришлось выселять офисы и склады, розничные магазины и кафе, а также помещения, переоборудованные под жилые и хозяйственные цели. Далее эти объекты опечатали и передали районным жилищным агентствам на ответственное хранение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге через суд намерены добиться сноса пристройки к зданию на Лиговском проспекте, которая позволила увеличить площадь объекта почти в три раза.

Татьяна Титаева