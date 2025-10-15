Вучич: из-за санкций США сербская NIS фактически попала под рестрикции ЕС

После введения санкций США против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) компания фактически оказалась и под рестрикциями Евросоюза, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko DjuricaвЂЁ / Reuters Фото: Marko DjuricaвЂЁ / Reuters

«Сейчас мы столкнулись со сложной ситуацией,— сказал господин Вучич на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (трансляция велась на YouTube-канале «Новости»). — Зима будет для нас непростой».

Александр Вучич добавил, что Сербия рассчитывает на помощь ЕС. «Я надеюсь, что Еврокомиссия сможет найти способ облегчить жизнь странам-кандидатам»,— отметил он. При этом, по словам главы государства, у республики есть достаточное количество запасов нефти и газа.

США включили компанию в санкционный список в январе, но введение ограничений несколько раз откладывали. Санкции официально вступили в силу 9 октября. Это лишает компанию возможности покупать нефть и продавать нефтепродукты за рубежом.

Александр Вучич назвал санкции тяжелым ударом для Сербии. Основная часть акций NIS принадлежит «Газпром нефти» — 44,85% и «Газпрому» — 11,3%. Сербия владеет 29,87% акций.

