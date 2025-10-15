Работа общественного транспорта в Новороссийске сбилась из-за нехватки водителей

Движение общественного транспорта в Новороссийске нарушилось из-за нехватки водителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы города, курирующий дорожный блок, Александр Гавриков.

14 октября сотрудники управления транспорта и дорожного хозяйства провели мониторинг движения общественного транспорта. С 05:55 до 07:30 на линию должны были выйти семь единиц транспорта на маршрут № 8, 12 единиц транспорта на маршрут № 8А, еще восемь транспортных средств по маршруту № 18.

В ходе проверочных мероприятий специалисты выявили недостаточное количество автобусов по маршруту № 8. По словам Александра Гаврикова, причиной послужила недоукомплектованность водительского штата, что повлекло за собой нарушение графика движения общественного транспорта. Перевозчику поручили устранить нарушения в рамках закона Краснодарского края от 21.12.2018 №3931-КЗ.

После мониторинга сотрудники управления транспорта и дорожного хозяйства провели совещание с перевозчиками указанных маршрутов:

«Категорично поставлен вопрос о выходе транспорта на маршрутах в вечернее время, с 19:00 до 22:00. До 17.10.2025 перевозчиками будет разработан график выхода дежурных автобусов на маршрутах 8, 8А и 18», — рассказал Александр Гавриков.

София Моисеенко