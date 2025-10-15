Прокуратура Москвы с начала года составила 1,5 тысячи исков к дропперам

Прокуратура Москвы с начала года подала более 1,6 тыс. исков на сумму свыше 1,2 млрд рублей в интересах жертв телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Большая часть исков (1540 на сумму 1 млрд рублей) касается взыскания средств с дропперов — лиц, на чьи счета поступили похищенные мошенниками деньги. Еще 149 исков на сумму более 200 млн рублей поданы для оспаривания мошеннических сделок, включая продажи квартир и оформление кредитов.