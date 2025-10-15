Количество компаний с иностранным капиталом на Кубани снизилось на 12%

За девять месяцев 2025 года количество организаций с участием зарубежного капитала в Краснодарском крае снизилось на 11,8%, число сократилось с 379 до 334 — за этот период в регионе зарегистрировали лишь одну такую фирму, тогда как ликвидировали 33. Доля таких организаций от общего числа юридических лиц в регионе составила 0,33%, пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу «Контур.Фокуса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Аналитик «Контур.Фокус» Вероника Скороходова отметила, что число организаций с участием иностранцев сокращается по всей России и в отдельных регионах. В Краснодарском крае отток иностранного капитала оказался заметнее — за год ушла практически каждая десятая компания с иностранным участием.

Большинство таких фирм в регионе занимаются оптовой торговлей, управлением недвижимостью и строительством. Постепенно европейские организации уступают место игрокам из других стран.

По итогам девяти месяцев 2025 года в крае с участием Кипра числится 51 организация (56 годом ранее), Сейшельских островов — 33 (43), Соединенного Королевства — 25 (35), Белиза — 19, Германии — 18 (20), Виргинских Британских островов — 14 (15), Турции — 14 (13), Киргизии — 12 (19), Гонконга — девять (10), Беларуси — восемь. Все они входят в десятку лидеров по участию в капитале кубанских фирм.

За указанный период 2025 года в Краснодарском крае зарегистрировали одну организацию с участием Армении в уставном капитале. За девять месяцев 2024 года в регионе зарегистрировали по одной фирме с участием Австрии, Катара, Молдавии и ОАЭ, а также две — с участием Казахстана.

К октябрю 2025 года в регионе ликвидировали по одной фирме с участием Армении, Виргинских Британских островов, Германии, Италии, Норвегии, США и Франции. Также прекратили деятельность три организации с участием Кипра, шесть — Киргизии, четыре — Молдавии, пять — Сейшельских островов и восемь — Соединенного Королевства.

Алина Зорина