В Курске продают участок в федеральной собственности под высотную застройку

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» выставил на аукцион участок под многоэтажную застройку на улице 2-я Агрегатная в Курске. Он находится в федеральной собственности. Начальная цена лота составляет 26,7 млн руб., следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставленный на продажу участок в Курске

Фото: «Дом. РФ» Выставленный на продажу участок в Курске

Фото: «Дом. РФ»

Площадь реализуемого участка — 0,43 га. Он расположен в 9,8 км от здания правительства региона. По словам продавца, вокруг объекта уже построены многоэтажные жилые дома. До ближайших остановок общественного транспорта — 250 и 350 м.

Шаг аукциона составляет 267 тыс. руб. Размер задатка для участия в нем — 2,7 млн руб. Подавать заявки можно до 17 ноября, итоги планируют подвести 21 ноября.

На прошлой неделе стало известно, что в Липецке выставили на продажу земельный участок со столовой за 20,9 млн руб.

Алина Морозова