Тиму Куку в Китае подарили его лабубу-копию

Генеральный директор Apple Тим Кук приехал в Шанхай в честь грядущего запуска в Китае продаж iPhone Air. Там он встретился с главой сети супермаркетов Pop Mart Ван Нином и создателем популярных игрушек лабубу Лун Касином. Они вручили господину Куку лабубу, созданного по образу и подобию главы Apple, сообщает Macrumors.

Лабубу, подаренный Тиму Куку, носит очки, черные джинсы, синюю рубашку и кроссовки, а в руках держит крошечный iPhone 17. Игрушка была выпущена в единственном экземпляре.

Кроме того, Тим Кук встретился сегодня с министром промышленности и информационных технологий КНР Ли Лэченом. Гендиректор американской компании пообещал нарастить инвестиции в Китай, говорится в сообщении министерства. Однако сумма обещанных инвестиций не приводится.

Кирилл Сарханянц