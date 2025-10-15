В Ессентуках банду похитителей людей приговорили к длительным срокам

В Ессентуках суд вынес приговор по делу о похищении человека и вымогательстве 800 тысяч рублей, сообщает прокуратура Ставропольского края.

По версии следствия, в январе 2025 года двое мужчин и одна женщина, действуя по предварительному сговору, приехали к дому потерпевшего, который задолжал одной из них крупную сумму. Они силой вывезли мужчину в гараж, связали скотчем, избивали, а затем перевезли в квартиру, где продолжается насилие. Злоумышленники удерживали потерпевшего около суток, требуя передачи 800 тысяч рублей и угрожая ему. Когда мужчина согласился выполнить требования, похитители освободили его, взяв в залог документы на квартиру.

Государственное обвинение поддержала прокуратура города Ессентуки. Суд признал фигурантов виновными по статьям 126 и 163 УК РФ — похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и вымогательство с применением насилия. Женщину приговорили к 9 годам колонии общего режима, мужчин — к срокам от 7 лет до 8 лет 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Станислав Маслаков