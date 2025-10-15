Рютте: поставки Tomahawk Украине не будут обсуждать на встрече НАТО

Поставки Украине крылатых ракет Tomahawk не будут обсуждаться на встрече министров обороны НАТО и контактной группы в Брюсселе. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

По его словам, такое решение принимается на уровне США и не входит в повестку брюссельских переговоров. Господин Рютте подчеркнул, что это двусторонний вопрос, и только одна страна может принять решение о возможной передаче ракет другой.

«Сегодня разговора об этом не будет», — сказал генсек.

В первой половине дня 15 октября пройдет заседание НАТО на уровне министров обороны, во второй — встреча контактной группы в формате «Рамштайн».