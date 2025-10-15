В Новороссийск поступает 113 тысяч кубометров воды в сутки

В сутки из резервуаров Троицкого группового водопровода в Новороссийск поступает более 113 тыс. куб. м воды, однако этих объемов не хватает, чтобы обеспечить бесперебойную подачу во всем городе. Проблему с водоснабжением может решить строительство нового участка ТГВ. О ходе работ в своих социальных сетях рассказал заместитель главы Новороссийска по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Новороссийск испытывает трудности с водоснабжением с момента основания: раньше воду в город поставляли на судах, а сейчас главным источником является Троицкий групповой водопровод, принадлежащий ГУП КК «Кубаньводкомплекс». Как сообщил Рафаэль Бегляров, договор между поставщиком и распределителем в лице МУП «Водоканал» был заключен в 2017 году.

В октябре, согласно актуальным данным от заместителя главы по ЖКХ, общий объем ресурса от Троицкого группового водопровода должен составить 3,5 млн куб. м. В октябре 2024 года среднесуточная подача воды составляла порядка 120-122 тыс. куб. м, о чем ранее сообщал «Ъ-Кубань».

В своем Telegram-канале Рафаэль Бегляров пояснил, что ГУП КК «Кубаньводкомплекс» питает водой и соседний город-курорт Геленджик. Чиновник отметил, что договорные обязательства компании перед третьими лицами не затрагивают права и законные интересы МУП «Водоканал» Новороссийска.

Также Рафаэль Бегляров рассказал о ходе строительства новой ветки водовода от Новороссийска до Кабардинки: этот проект, как подчеркивал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, позволит увеличить объемы водоснабжения в Крымском районе, Геленджике и Новороссийске. Сейчас специалисты подготавливают техническое задание на проектирование участка водовода от Крымска до Новороссийска, его протяженность составит 30 км. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

София Моисеенко