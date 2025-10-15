Воздух после пожара на нефтебазе в Крыму остается в пределах нормы

Пробы воздуха в Феодосии не выявили превышений норм радиации и загрязнений после пожара на нефтяном терминале. Об этом сообщили в администрации города.

По данным местных чиновников, специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе сделали 49 проб атмосферного воздуха на показатели оксида углерода, оксида азота, сероводорода, предельных углеводородов, ароматических циклических углеводородов, производных бензола (фенол), формальдегида, взвешенных веществ, диоксида серы и т. д.

«Все пробы во всех контрольных точках по всем исследуемым веществам не выявили превышений гигиенических нормативов. Радиационный фон в городе также остается в пределах нормы»,— уточнили в администрации Феодосии.

В ночь на 13 октября, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, украинский БПЛА атаковал крупнейший на полуострове нефтяной терминал в Феодосии, спровоцировав на его территории сильный пожар. Позже в Южной транспортной прокуратуре сообщили, что чрезвычайное происшествие нарушило движение по железной дороге Крыма, выбив из графика ряд поездов и электричек.

По сообщениям местных жителей, на ее территории продолжается пожар. Нефтебаза неоднократно подвергалась атакам со стороны вооруженных сил Украины.

Александр Дремлюгин, Симферополь