В Феодосии после атаки БПЛА не выявлено превышений вредных веществ в воздухе

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе не обнаружили превышений гигиенических нормативов в атмосферном воздухе после атаки украинских БПЛА на нефтебазу в Феодосии в ночь на 13 октября. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким в своём Telegram-канале.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о возгорании на нефтебазе в результате атаки беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Лабораториями ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе Севастополе" проводится отбор и исследование проб атмосферного воздуха, а также измерение радиационного фона на границе ближайшей жилой застройки. <…> Во всех контрольных точках превышений гигиенических нормативов не обнаружено. Радиационный фон в пределах нормы»,— уточнил господин Ким.

По его словам, с 6 октября исследовано 49 проб воздуха по показателям оксида углерода, оксида азота, сероводорода, предельных и ароматических углеводородов, формальдегида, диоксида серы и взвешенных веществ.

Глава администрации добавил, что угрозы распространения огня с объекта нет.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Феодосии возможны перебои с водоснабжением из-за ЧП на нефтебазе. Ограничения возможны в квартале Ближние Камыши, селе Береговое, поселке Приморский и селе Степное.

